Хроники коронавируса: в каком состоянии больные в Одесской инфекционке?

С начала пандемии методом ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции в Одесской области провели только 7 665 тестов. Об этом сегодня, 15 мая, заявила руководитель областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева.

Наиболее активно проводили тестирование в Подольском районе – сделано около 2 тыс. тестов. В целом, такое количество проведенных ПЦР-тестов может считаться крайне недостаточным для Одесчины, население которой составляет более 2 млн человек.

На вопрос о том, когда в Одесской области будут проводить массовое тестирование на COVID-19, Одарий-Захарьева ответила, что сейчас призводится закупка тестов, поскольку для массового тестирования имеющихся в наличии тестов недостаточно.

«По данным на утро 15 мая, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 33 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 31 человек – жители Одессы. За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 15 человек с подозрением на COVID-19 которым проводится обследование», – сообщили в Одесском горсовете.

Что касается больных, находящихся в инфекционной больнице, то трое из них – тяжелые, но не нуждаются в проведении искусственной вентиляции легких, а один пациент – в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. 27 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, а еще двое – в удовлетворительном.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.