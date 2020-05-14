С 22 мая в Украине начнут работать гостиницы и детские сады

Решение об начале второго этапа послабления карантина Правительство должно принять на следующем заседании. Об этом сегодня, 14 мая, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Во время действия второго этапа смягчения карантина, по словам министра, с 22 мая могут начать работу детские сады, возобновятся спортивные соревнования и начнут работать гостиницы.

Стапанов сказал: «Какие именно смягчение мы планируем с 22 мая, исходя из сегодняшней ситуации… Это разрешение на проведение спортивных соревнований, но, конечно, без зрителей. Это открытие гостиниц, кроме хостелов и без функционирования ресторанов и спортивных залов. Это внешнее независимое оценивание, то есть, мы даем разрешение. Также будет соответствующее разрешение на общественный транспорт и на дошкольные учебные заведения… Будь то спортивные соревнования или общественный транспорт — у нас будет разработан очень четкий критерий: как пользоваться транспортом, или как возможно проводить эти соревнования. И мы будем требовать именно соблюдения этих правил».

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