Хроники коронавируса: Одесчина восьмая в Украине по заболевшим, в Одессе в лидерах Киевский район

Согласно данным МОЗ, Одесская область сейчас занимает 8 место в Украине по количеству зараженных. В области сейчас насчитывается 712 выявленных случаев COVID-19, 73 человека выздоровели, 7 человек умерли.

По этому показателю в Украине продолжают лидировать Черновицкая область (2600 случаев), Киев (2068 случаев) и Киевская область (1094 случая), а также Ивано-Франковская область (1188 случаев).

На основании интерактивной карты заболеваемости COVID-19 в Одесской области, наибольшее количество заболевших в Одессе выявлено в Киевском районе города, а в области по заболеваемости коронавирусом в лидерах Подольский район Одесчины.

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