Поезда и междугородние автобусы запустят с 22 мая: три этапа восстановления работы транспорта

Министр инфраструктуры Украины Криклий на встрече с перевозчиками сообщил, что Мининфраструктуры Украины подготовило предложения по поэтапному восстановлению пассажирских перевозок и сейчас вместе с Минздравом обсуждает и прорабатывает этот план.
Министр пояснил, что план восстановления пассажироперевозок разбили на три этапа.
І этап
– с 22 мая: запустят часть городского и междугородного транспорта.
– с 29 мая: возобновят внутриобластные перевозки, около 50% пригородных поездов и внутреннее авиасообщение.
ІІ этап
– с 9 июня: восстановят межобластные и международные автоперевозки, а также работу маршрутных такси.
– с 12 июня: запустят 100% пригородных поездов (в светлое время суток).
ІІІ этап
— после окончания карантина: запустят поезда международного сообщения и сезонные маршруты поездов, а также запустят международное авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты.
Графика: Минифраструктурфы Украины
Фото: из свободных источников.