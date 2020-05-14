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Новости Одессы и Одесской области

Поезда и междугородние автобусы запустят с 22 мая: три этапа восстановления работы транспорта

Поезда и междугородние автобусы запустят с 22 мая: три этапа восстановления работы транспорта

Министр инфраструктуры Украины Криклий на встрече с перевозчиками сообщил, что Мининфраструктуры Украины подготовило предложения по поэтапному восстановлению пассажирских перевозок и сейчас вместе с Минздравом обсуждает и прорабатывает этот план.

Министр пояснил, что план восстановления пассажироперевозок разбили на три этапа.

І этап

– с 22 мая: запустят часть городского и междугородного транспорта.

– с 29 мая: возобновят внутриобластные перевозки, около 50% пригородных поездов и внутреннее авиасообщение.

ІІ этап

– с 9 июня: восстановят межобластные и международные автоперевозки, а также работу маршрутных такси.

– с 12 июня: запустят 100% пригородных поездов (в светлое время суток).

ІІІ этап

— после окончания карантина: запустят поезда международного сообщения и сезонные маршруты поездов, а также запустят международное авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты.

Графика: Минифраструктурфы Украины

Фото: из свободных источников.

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