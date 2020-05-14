Поезда и междугородние автобусы запустят с 22 мая: три этапа восстановления работы транспорта

В МОЗ рассказали о нюансах адаптивного карантина и рекордах в борьбе с коронавирусом В Минздраве рассказали о деталях адаптивного карантина. Каждый из четырех этапов будут вводить не синхронно во всей Украине, а в каждом регионе отдельно – опираясь на показатели распространения коронавируса. Утверждение этапов будет проходить на национальном уровне, а смягчение будет происходить на уровне конкретной области. Об этом на брифинге 14 мая заявил министр здравоохранения Максим Степанов. ПОДРОБНЕЕ

Работы по строительству эстакады на Трассе здоровья в стадии завершения (фото) Сейчас основные строительные работы на эстакаде (между 8-й и 10-й станциями Большого Фонтана) завершены. Об этом сообщает сайт Одесского горсовета. В ходе строительства эстакады были возведены подпорные стены от центральной лестницы пляжа «Чайка» в направлении 11-й ст. Б. Фонтана, а также был капитально отремонтирован технологический спуск на пляж. Сейчас на эстакаде ведутся подготовительные работы для ПОДРОБНЕЕ

В Дюковском парке Одессы – благоустройство: очистят пруды и установят крышки люков Специалисты одесского КП «Горзелентрест» проведели обследование территории парка и разработали план работ по восстановлению надлежащего состояния зеленой зоны. Об этом сообщает сайт Одесского горсовета. Арендаторам парка уже вручили предписания по приведению территории в порядок. В парке будут очищать пруды, устанавливать крышки люков, убирать аварийные деревья, скашивать траву. Фото: Одесский горсовет. ПОДРОБНЕЕ

Работы нет: количество безработных в Одессе за месяц выросло в 2 раза По официальным данным, к 1 апреля 2020 года количество безработных в Одессе составляло 1830 человек, а уже к 1 мая эта цифра выросла более чем вдвое и составила 4328 человек. Об этом сообщает сайт Одесского горсовета. Всего с начала 2020 года за помощью в поиске работы в Центр занятости обратились 3509 человек. Из них для 157 ПОДРОБНЕЕ