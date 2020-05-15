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Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: в Одесской области заболел 6-месячный ребенок

Хроники коронавируса: в Одесской области заболел 6-месячный ребенок

В селе Авангард Овидиопольского района в прошедшие сутки выявлены 2 новых случая заболевания COVID-19:  у 34-летней женщины и у ее полугодовалого ребенка.

Сейчас заболевшие находятся на лечении в Одесской инфекционной больнице. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Овидиопольской райадминистрации Игорь Ильченко.

«Друзья, еще рано радоваться снятию карантина. Вирус никуда не исчез. То, что мы имеем такие показатели по заболеваемости – это исключительно заслуга каждого, кто придерживался всех карантинных мероприятий. Я понимаю, что финансово сложно выжить и прокормить семью. Но, снимая маски и возвращаясь к обычному ритму жизни, без использования средств индивидуальной защиты, дезинфекции рук и избежания близкого контакта с другими людьми, мы вернемся к суровым карантинным ограничениям и статистика резко пойдет вверх», – предупреждает Игорь Ильченко в соем посте на ФБ.

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