«Грох» в историческом квартале и 100-летний парусник: главные новости Одессы за 15 марта

В понедельник, 15 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких событиях.

Первый вице-мэр Одессы Михаил Кучук рассказал, почему дороги еще не начали ремонтировать и когда в Одессе стартует ремонт дорог.

С понедельника, 15 марта, изменился график движения социального автобуса из Таирово в Одессу. Это сделали с учетом пожеланий пассажиров.

В Одессе очередной исторической перекресток огражден сигнальной лентой: с памятника архитектуры – дома под номером 26, расположенного на углу улиц Успенской и Осипова, – «грохнула» часть фасада.

В Одессе в последние дни Масленицы активизировались вандалы. Так, всего за одну ночь на новой набережной на 15-й станции Большого Фонтана неизвестные сломали с десяток декоративных фонарей.

В Одесский морской порт прибыла уникальная парусная яхта SY Joseph Conrad, которой более 100 лет.

Фото Марии Котовой