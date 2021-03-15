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В Одессе пришвартовался уникальный парусник

В Одессе пришвартовался уникальный парусник

В Одесский морской порт прибыла уникальная парусная яхта SY Joseph Conrad, которой более 100 лет.

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Об этом сообщили  в пресс-службе порта.

Парусник – судно 1916 года постройки, его длина – 37 метров. В украинские воды прибыл из Хорватии. Перед этим он побывал в портах Греции и Португалии, до них – в Кубе, которая стала конечной точкой кругосветного путешествия SY Joseph Conrad.

Судно завели в Новую гавань и ошвартовали у причала №17 морского вокзала лоцман Игорь Бойко и лоцман-стажер Александр Кузнецов. На борту яхты находятся 5 членов экипажа, на даанный момент у них карантин.

Суперъяхта, которой исполнилось 105 лет, зашла в Украину для реновации. На какой из верфей ее будут ремонтировать, пока неизвестно.

«Скорее всего, из Одессы яхта отправится в Николаев, где базируются фирмы, которые занимаются реновацией судов маломерного флота», – рассказали в порту.

В пресс-службе добавили, что Joseph Conrad (Джозеф Конрад, при рождении Юзеф Теодор Конрад Коженевский, 1857-1924) – английский писатель польского происхождения, уроженец Украины, автор романов и рассказов на морскую тематику. При их написании автор использовал собственный опыт плавания в британском торговом флоте.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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