Новости Одессы и Одесской области

В Одессе обвалилась часть фасада памятника архитектуры в «обувном квартале» (фото)

В Одессе обвалилась часть фасада памятника архитектуры в «обувном квартале» (фото)

В Одессе очередной исторической перекресток огражден сигнальной лентой: с памятника архитектуры — дома под номером 26, расположенного на углу улиц Успенской и Осипова, — «грохнула» часть фасада.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

К счастью, люди не пострадали, ну а часть изумительного фасада теперь красуется оголенной дранкой. Нам не привыкать…

дом Гальперсона, ограждение

дом Гальперсона, обрушился фасад

Четырехэтажный дом под номером 26 по Успенской входит в тот самый «обувной квартал», который недавно начали застраивать. Собственно, само здание находится вплотную к металлическому ограждению. Может, начавшиеся активные работы никоим образом и не связаны с очередным одесским «грохом», но это тот случай, когда «осадок остается»…

дом Гальперсона

дом Гальперсона, стройка

Напомним, здесь будет возводиться жилой комплекс с бизнес-центром и подземным паркингом.

Ну а пострадавший красавец дом (вы только обратите внимание на его лепнину!) был построен в самом начале прошлого века архитектором Самуилом Гальперсоном, он же был совладельцем дома. Архитектор и сам в нем жил после постройки.

дом Гальперсона, общий вид

дом Гальперсона, обвал

Это был доходный дом Гальперсона и И. Айзенберга. Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Дом жилой (дом Айзенберга)».

дом Гальперсона, лепнина

дом Гальперсона, окно

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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