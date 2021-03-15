Погуляли на Масленицу: в Одессе снова заявили о себе вандалы (фото)

Так, всего за одну ночь на новой набережной на 15-й станции Большого Фонтана неизвестные сломали с десяток декоративных фонарей, расположенных на ограждении между пляжем и прогулочной зоной. Светильники сорвали из опор и бросили висеть вдоль парапета. На некоторых разбили стекла, а некоторые и вовсе вырвали с проводами.

При этом объектом атаки вандалов стали фонари только на одном участке – на других они, к счастью, уцелели.

Однако это еще не все «подвиги» неадекватов: в другой части города, недалеко от Крымского бульвара, что на поселке Котовского, выкопали недавно высаженные туи. Саженцы появились здесь в рамках благоустройства парка «Звездный». После «нашествия» вандалов недосчитались 10 кустов.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о «подвигах» вандалов в сквере Пале-Рояль, на Военном спуске и в парке Победы.

Фото: Культурометр, Телеграм-канал «Новости Одесса»