Бесплатный автобус из Таирово в Одессу изменил график движения: новое расписание

С понедельника, 15 марта, изменился график движения социального автобуса из Таирово в Одессу. Это сделали с учетом пожеланий пассажиров.

Как сообщает местный поссовет, автобус по маршруту «пгт Таирово – площадь Независимости» из Таирово будет выезжать в 8:30, 10:00, 11:30 и 17:00, а с площади Независимости в 9:15, 10:45, 12:15 и 17:45.

Социальный автобус курсирует в тестовом режиме. График и маршрут в будущем можно будет корректировать в соответствии с обращениями жителей. Кроме того, в зависимости от количества пассажиров можно будет поставить на маршрут автобус большей вместимости.

Напомним, что маршрут запустили на прошлой неделе.

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