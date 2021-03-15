Ремонт дорог в Одессе: вице-мэр попросил потерпеть и предупредил о заторах (видео)

Подрядчики к работе уже готовы, однако нужно дождаться тепла. Об этом в интервью на «Первом городском» рассказал первый вице-мэр Одессы Михаил Кучук рассказал, почему дороги ещё не начали ремонтировать.

«Все наши подрядчики и специалисты, которые уже готовы к ремонту дорог, просят подождать, потому что всё, что мы сейчас сделаем — может пропасть. Минусы ночью не дадут нам хорошо отработать дороги, а если мы их плохо отработаем, то скажут, что мы потратили деньги и опять ямы. Потерпите ещё недельку, пока ночью будет плюсовая температура, и мы приступим. Мы будем стараться работать ночью, в выходные, но ремонт дорог повлечёт за собой заторы», — объяснил Кучук.

Ранее сообщалось, какие дороги в Одесской области планируется отремонтировать в 2021 году.

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