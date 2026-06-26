- Ключевые моменты:
- Суббота пройдет без осадков, ожидается переменная облачность с прояснениями, так что солнце будет припекать в полную силу.
- В самой Одессе столбики термометров днем уверенно поднимутся до +29–31°С, а по региону местами ударит зной до +33°С.
- Черное море у побережья Одессы сохраняет комфортные для конца июня 21–22°С.
Погода в Одессе 27 июня
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, синоптическая ситуация в городе остается стабильной и безопасной.
Погода: Переменная облачность, без дождей.
Ветер: Северный, умеренный — 5–10 м/с (принесет легкое облегчение в пик зноя).
Температура: Ночью будет комфортно для проветривания квартир — +19–21°С, а вот днем город раскалится до +29–31°С.
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Погода в Одесской области
Погода: Облачно с прояснениями, сухо.
Ветер: Северного направления, 5–10 м/с.
Температура: Ночные показатели будут колебаться в пределах +16–21°С, зато днем в некоторых районах области столбики термометров взлетят до +28–33°С.
Информация для водителей: На всех ключевых автомагистралях Одесской области в субботу ожидается отличная видимость.
Не забывайте надевать головные уборы, брать с собой прохладную воду и помнить о правилах безопасности в пиковые полуденные часы!
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