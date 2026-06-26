  • Ключевые моменты:
  • Суббота пройдет без осадков, ожидается переменная облачность с прояснениями, так что солнце будет припекать в полную силу.
  • В самой Одессе столбики термометров днем уверенно поднимутся до +29–31°С, а по региону местами ударит зной до +33°С.
  • Черное море у побережья Одессы сохраняет комфортные для конца июня 21–22°С.

Погода в Одессе 27 июня

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, синоптическая ситуация в городе остается стабильной и безопасной.

Погода: Переменная облачность, без дождей.

Ветер: Северный, умеренный — 5–10 м/с (принесет легкое облегчение в пик зноя).

Температура: Ночью будет комфортно для проветривания квартир — +19–21°С, а вот днем город раскалится до +29–31°С.

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Погода в Одесской области

Погода: Облачно с прояснениями, сухо.

Ветер: Северного направления, 5–10 м/с.

Температура: Ночные показатели будут колебаться в пределах +16–21°С, зато днем в некоторых районах области столбики термометров взлетят до +28–33°С.

Информация для водителей: На всех ключевых автомагистралях Одесской области в субботу ожидается отличная видимость.

Не забывайте надевать головные уборы, брать с собой прохладную воду и помнить о правилах безопасности в пиковые полуденные часы!

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