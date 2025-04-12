У поліції нагадали: у п’ятницю, 11 квітня, близько 20-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух в одній із квартир на вулиці Героїв Оборони Одеси.

У ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що напередодні 36-річний місцевий житель познайомився на вулиці з 37-річним уродженцем іншої області та запросив його до себе додому, дізнавшись, що тому нема де переночувати. У квартирі, де одесит мешкає зі своєю 19-річною цивільною дружиною, гість дістав гранату, яку приніс із собою, і висмикнув чеку.

Співмешканці встигли вибігти з оселі до того, як пролунав вибух, а підривач травмував ногу.

Під час перевірки житла на наявність вибухонебезпечних предметів поліцейські вилучили з місця події фрагменти попередньо протипіхотної осколкової ручної гранати ударно-дистанційної дії. Їх скеровано на експертизу.

Чоловіка затримано. За попередніми медичними висновками, на момент скоєння злочину він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Раніше він уже потрапляв у поле зору правоохоронців через домашнє насильство, за яке був притягнутий до адміністративної відповідальності. Наразі слідчі кваліфікували його дії як незаконне зберігання боєприпасів. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Зараз поліцейські встановлюють, де чоловік взяв боєприпас і чому його підірвав. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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