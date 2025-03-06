Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как установило расследование, террористом оказался 20-летний наркозависимый молодой человек из Одесской области. Российские спецслужбы завербовали его через Телеграм-канал по поиску «легких» денег.

Следуя полученной инструкции, агент приобрел компоненты, из которых собственноручно планировал изготовить взрывчатку и замаскировать ее под огнетушитель.

Затем он должен был оставить устройство по адресу, который ждал от россиян. После этого рашисты планировали взорвать устройство с помощью вызова на подключенный к нему телефон.

Перед тем, как совершить теракт, российский куратор поручил агенту выполнить «тестовую» задачу: поджечь батарейный и релейный шкафы на стратегическом направлении железнодорожного сообщения Одесщины.

Сотрудники СБУ и Нацполиции заблаговременно разоблачили злоумышленника, полностью задокументировали его подрывную деятельность и задержали по месту жительства, когда он пытался избавиться от вещественных доказательств.

При обыске у задержанного изъяли составляющие для изготовления взрывного устройства, в том числе химические компоненты и огнетушитель с мобильным телефоном.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (покушение на диверсию в условиях военного положения).

Кроме того, планируется дополнительная квалификация его преступлений по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к террористическому акту).

Сейчас несостоявшийся террорист находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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