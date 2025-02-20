Взорвали авто в Одессе
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Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, предварительно стало известно, что в результате детонации неизвестного предмета были повреждены три автомобиля. Люди не пострадали.

На месте происшествия работают взрывотехники, криминалисты, следователи и оперативники полиции. Устанавливаются все происшествия.

Подробности в полиции пока не уточняют.

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