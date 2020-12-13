Главные субботние новости Одессы: опасная трасса и грустный список

Вчера, в субботу, 12 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

По состоянию на утро субботы, 12 декабря, в Одесской области выявили 1357 новых случаев коронавируса. Умерли 24 человека, а 545 пациентов выздоровели. В Украине зарегистрировали 12 811 новых случаев COVID-19.

Трасса М-95 Одесса – Киев заняла третье место в рейтинге самых опасных дорог Украины. С января по октябрь 2020 года здесь произошло 231 ДТП, в которых погиб 71 и травмировались 306 человек.

Одесский краевед, педагог, геолог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов опубликовал на своей странице в Facebook список зданий Одессы, которые официально были лишены статуса памятников архитектуры.

Вчера, 12 декабря, одесситы собрались на улице Ришельевской у исторического здания типографии Фесенко, лишенного статуса памятника архитектуры и «идущего под снос».

В Одесском музее современного музея открылась грандиозная выставка из собраний украинских коллекционеров.

Фото Марии Котовой