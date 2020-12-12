Коронавирус 12 декабря: в Одесской области – более 1300 новых случаев

По состоянию на утро субботы, 12 декабря, в Украине зарегистрировали 12 811 новых случаев коронавируса COVID-19. Умерли 243 человека. Выздоровели 13 653 пациента.

Согласно данным системы мониторинга СНБО, общее число зараженных COVID-19 в стране выросло до 885 039 человек. Больше всего случаев в Киеве, а также в Харьковской, Одесской и Львовской областях.

В Одесской области за сутки выявили 1357 новых случаев коронавируса. Всего в регионе 57 071 случай COVID-19. Умерли 24 человека (всего с начала эпидемии от коронавируса скончались 782 человека). При этом 545 пациентов выздоровели (всего таковых 18 981 человек). Болеют 37 308 человек.

Напомним, на утро пятницы, 11 декабря, в Одесской области COVID-19 выявили у 874 человек. Умерли 28 человек.