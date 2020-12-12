Одесситы могут увидеть работы Шагала, Дали и еще сотен известных художников (фото)

В Одесском музее современного музея открылась грандиозная выставка из собраний украинских коллекционеров. На двух этажах музея разместилось более 200 работ, в основном украинских художников – Александра Богомазова, Ивана Марчука, Марии Приймаченко, Зинаиды Серебряковой, Валерия Гегамяна, Игоря Гусева, Владимира Стрельникова и еще десятка известных имен. Среди них – работы Марка Шагала и Сальвадора Дали.

И Дали, и Шагал были замечательными иллюстраторами. Например, Марк Шагал создал великолепные репродукции к Ветхому Завету. У нас представлена ксилография Шагала «На новой земле» из книги «Поэма». Согласитесь, мало кто знает, что Шагал был еще и хорошим поэтом. Он издал книгу стихотворений со своими же иллюстрациями. Работы Дали, это тоже очень редкие, говорит директор музея Семен Кантор. Одесситы могут увидеть и оценить иллюстрации к «1000 и одной ночи».

«Частные коллекционеры формируют культуру государства. Без частных инициатив, без коллекционеров нет культуры страны. Вспомните известные мировые музеи – это собрания или монархов (Лувр, Эрмитаж, Дрезденская галерея) или частных коллекционеров более позднего времени – Британский музей (Лондон), Метрополитен (Нью-Йорк), Национальная галерея искусств (Вашингтон) и десятки других. Любой коллекционер вам скажет, что надо коллекционировать произведения своей страны. В нормальных странах цены на произведения авторов своего государства выше, чем на произведения других, за исключением шедевров мирового искусства», – считает Семен Кантор.

На первом этаже работы представлены по хронологии от начала и до конца ХХ века. На втором – живопись, скульптура, фотография, видео-арт уже более поздних авторов.

Адрес одесского музея современного искусства – улица Леонтовича, 5.

Выставка будет работать до марта 2021 года.

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