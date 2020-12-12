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Одесситы могут увидеть работы Шагала, Дали и еще сотен известных художников (фото)

Одесситы могут увидеть работы Шагала, Дали и еще сотен известных художников (фото)

В Одесском музее современного музея открылась грандиозная выставка из собраний украинских коллекционеров.
На двух этажах музея разместилось более 200 работ, в основном украинских художников – Александра Богомазова, Ивана Марчука, Марии Приймаченко, Зинаиды Серебряковой, Валерия Гегамяна, Игоря Гусева, Владимира Стрельникова и еще десятка известных имен. Среди них – работы Марка Шагала и Сальвадора Дали.

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И Дали, и Шагал были замечательными иллюстраторами. Например, Марк Шагал создал великолепные репродукции к Ветхому Завету. У нас представлена ксилография Шагала «На новой земле» из книги «Поэма». Согласитесь, мало кто знает, что Шагал был еще и хорошим поэтом. Он издал книгу стихотворений со своими же иллюстрациями. Работы Дали, это тоже очень редкие, говорит директор музея Семен Кантор. Одесситы могут увидеть и оценить иллюстрации к «1000 и одной ночи».

Выставка, работа Марка Шагала

Работа Марка Шагала

«Частные коллекционеры формируют культуру государства. Без частных инициатив, без коллекционеров нет культуры страны. Вспомните известные мировые музеи – это собрания или монархов (Лувр, Эрмитаж, Дрезденская галерея) или частных коллекционеров более позднего времени – Британский музей (Лондон), Метрополитен (Нью-Йорк), Национальная галерея искусств (Вашингтон) и десятки других. Любой коллекционер вам скажет, что надо коллекционировать произведения своей страны. В нормальных странах цены на произведения авторов своего государства выше, чем на произведения других, за исключением шедевров мирового искусства», – считает Семен Кантор.

выставка, Сальвадор Дали

Сальвадор Дали

выставка, Поцелуй Иуды

Льсьен Дюльфан. Поцелуй Иуды

Выставка, Чичкан

Илья Чичкан

Выставка, Серебрякова

Зинаида Серебрякова. Миссис Бейлиц

На первом этаже работы представлены по хронологии от начала и до конца ХХ века. На втором – живопись, скульптура, фотография, видео-арт уже более поздних авторов.

Адрес одесского музея современного искусства – улица Леонтовича, 5.

Выставка будет работать до марта 2021 года.

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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