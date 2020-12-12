Масштаб трагедии: список одесских зданий, лишенных статуса памятников архитектуры

Одесский краевед, педагог, геолог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов опубликовал на своей странице в Facebook список зданий Одессы, которые официально были лишены статуса памятников архитектуры.

«Дача Докса, дача Тимио, дача Маразли, типография Фесенко — эти особняки давно уже на слуху. Но мало кто задумывается про истинный масштаб одесской трагедии. Вот список всех памятников архитектуры, которые исключили из охранного списка в 2007-2008 гг. Список опубликован уже много лет (я когда-то скачал его с сайта ОГА). Но вспоминаем о нем, когда уже поздно спасать очередной памятник архитектуры», — сообщает Жданов.

Список, кстати, очень обширный. Предлагаем ознакомиться с ним. Вероятно, сейчас, по прошествии лет, он для многих станет «неожиданностью».

Фото списка: Дмитрий Жданов