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Масштаб трагедии: список одесских зданий, лишенных статуса памятников архитектуры

Масштаб трагедии: список одесских зданий, лишенных статуса памятников архитектуры

Одесский краевед, педагог, геолог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов опубликовал на своей странице в Facebook список зданий Одессы, которые официально были лишены статуса памятников архитектуры.

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«Дача Докса, дача Тимио, дача Маразли, типография Фесенко — эти особняки давно уже на слуху. Но мало кто задумывается про истинный масштаб одесской трагедии. Вот список всех памятников архитектуры, которые исключили из охранного списка в 2007-2008 гг. Список опубликован уже много лет (я когда-то скачал его с сайта ОГА). Но вспоминаем о нем, когда уже поздно спасать очередной памятник архитектуры», — сообщает Жданов.

Список, кстати, очень обширный. Предлагаем ознакомиться с ним. Вероятно, сейчас, по прошествии лет, он для многих станет «неожиданностью».

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список зданий Одессы, лишенных статуса памятников4

список зданий Одессы, лишенных статуса памятников5

список зданий Одессы, лишенных статуса памятников6

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Фото списка: Дмитрий Жданов

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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