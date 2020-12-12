Митинг с раритетом: одесситы выступают против сноса исторического здания типографии (фото)

Сегодня, 12 декабря, жители Одессы собрались на улице Ришельевской у исторического здания типографии Фесенко, лишенного статуса памятника архитектуры и «идущего под снос».

Собственно, митинг прошел в защиту не одного, а двух зданий — исторической типографии и находящегося рядом с ним здания бывшего театра Ришелье.

Людей собралось очень много — это и представители различных политических партий, объединений, молодежных союзов, краеведческих организаций, просто неравнодушные люди. Все они требовали прекратить уничтожать историческое наследие, даже «лишенное звания памятника архитектуры».

Митинг был довольно бурным и долгим, каждый получил право высказаться в защиту несчастных зданий. А ранее одесситы создали по этому поводу петицию.

Руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк уверен: здание нужно не сносить, а создать здесь музей. В его руках — раритет. Это украинские карбованцы, которые печатались в типографии Фесенко.

Исторические банкноты — настоящая изюминка митинга. И они — не музейный экспонат, во всяком случае, пока. У них — своя история. Одессит Вадим Луговцов принес их на митинг.

«Отец мой как-то давно нашел их на каком-то чердаке, так они и сопровождали меня с детства. Ну а теперь я их принес сегодня сюда, чтобы подарить историкам, я ведь и не знал, что они печатались здесь, в Одессе. Ну и, конечно же, я тоже принимаю участие в митинге в защиту исторической типографии», — говорит Вадим.

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории Украины Южноукраинского национального педагогического университета Тарас Гончарук тоже пришел выступить против сноса здания.

«Так можно все историческое наследие Одессы потерять. Это здание мы еще в позапрошлом году мы предложили внести во Всеукраинский реестр мест и объектов связанных с событиями Украинской революции 1917-1921 гг. Здание было построено по проекту архитектора Козлова (1841) и перестроено по проекту архитектора Прокоповича (1891 г.). В типографии Фесенко вышло более 60 украиноязычных изданий. В 1918 году в ней печатались деньги УНР (банкноты в 50 карбованцев)», — рассказывает Тарас Гончарук.

Кстати, во время митинга стало известно и о том, что в период обороны Одессы во время Второй мировой здесь в 1941 году печатались и продовольственные карточки.

Все выступающие были едины: они выражали негодование действиям городских властей, согласовавших снос знакового для Одессы здания и строительство на его месте очередного «новодела».

«У нас скоро из исторических зданий один Оперный останется!», — возмущались одесситы.

Участники митинга составили обращение к властям всех уровней в защиту исторического дома. На месте собирались подписи одесситов. Копию обращения отправят президенту.

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