Главные события в Одессе 18 ноября: еще одни выборы и дело поджигателей

Вчера, в среду, 18 ноября, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

В Одесском медицинском университете 25 ноября будут выбирать ректора. На пост претендуют три человека.

В Одессе неизвестные люди в черном оградили забором придомовую территорию на улице Академической, 11 и спиливали деревья и кустарники.

Центризбирком обязал Каролино-Бугазскую сельскую избирательную комиссию Белгород-Днестровского района Одесской области признать несостоявшимися выборы сельского головы и депутатов сельсовета, а также безотлагательно решить вопрос о назначении повторных местных выборов.

Следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении двух экстремистов, задержанных в Одессе при попытке поджога мечети.

Корреспондент «Одесской жизни» побывала на знаменитой «Книжке» на Александровском проспекте.