Новости Одессы и Одесской области

Главные события в Одессе 18 ноября: еще одни выборы и дело поджигателей

Главные события в Одессе 18 ноября: еще одни выборы и дело поджигателей

Вчера, в среду, 18 ноября, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

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Следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении двух экстремистов, задержанных в Одессе при попытке поджога мечети.

Корреспондент «Одесской жизни» побывала на знаменитой «Книжке» на Александровском проспекте.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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