Выборы в Одесской области: Центризбирком не признал итоги выборов в Затоке

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обязала Каролино-Бугазскую сельскую избирательную комиссию Белгород-Днестровского района Одесской области признать несостоявшимися выборы сельского головы и депутатов сельсовета, а также безотлагательно решить вопрос о назначении повторных местных выборов.

По данным пресс-службы ЦИК, таким образом комиссия выполняет решение Одесского окружного административного суда, отменившего результаты выборов, объявленные сельским избиркомом.

Кроме того, ЦИК обратила внимание Каролино-Бугазской сельской избирательной комиссии на необходимость неукоснительно соблюдать требования законодательства в ходе подготовки и проведения местных выборов и организации своей работы, а также на ответственность, которую несут избирательные комиссии и их члены за нарушение закона.

Напомним, ранее Одесский окружной административный суд признал незаконными результаты выборов Каролино-Бугазского сельского головы в пгт Затока Одесской области. Суд отменил постановление Каролино-Бугазской территориальной избирательной комиссии (ТИК) о признании победителем выборов бывшего главы сельсовета Каролино-Бугаза Андрея Апанасенко и обязал сельскую ТИК признать выборы главы Каролино-Бугаза несостоявшимися и назначить в этой связи с этим повторные выборы в данном округе.