Поджог мечети в Одессе: экстремисты могут сесть на 15 лет

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) завершили досудебное расследование в отношении двух экстремистов, задержанных в Одессе при попытке поджога исламской мечети в канун Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины в июне этого года.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве напомнили, что в июне оперативники спецслужбы помешали попытке поджога мечети в Одессе и задержали участников одного из неформальных радикальных объединений.

«Досудебное следствие установило, что злоумышленники действовали по заданию спецслужб страны-агрессора. Акцию планировали совершить ради дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, нарушения общественной безопасности, устрашения населения, разжигание расовой и межнациональной розни», – заявили в СБУ.

Между тем, по данным областной прокуратуры, поджог мечети заказали неонацисты.

Сейчас задержанные находятся под стражей. Им инкриминируют подготовку террористического акта. Прокуроры Одесской области направили их дело в суд.

В случае доказательства вины, поджигателям грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБУ задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации. Они намеревались закидать «коктейлями Молотова» мечеть на улице Ришельевской. Тогда же спецслужба установила, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в России.

Фото: пресс-служба СБУ