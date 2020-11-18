В Одесском медуниверситете будут выбирать ректора: кто претендует на должность?

В Одесском медицинском университете 25 ноября будут выбирать ректора. На пост претендуют три человека.

Это бывший ректор университета Валерий Запорожан, бывший и.о. ректора Владлена Дубинина и директор департамента здравоохранения Одессы Елена Якименко, пишет Думская.

Валерий Запорожан был уволен с должности ректора Одесского медуниверситета в июле 2018 года, но с тех пор судился с Министерством здравоохранения за свою должность. Фактически вузом после этого руководил Юрий Сухин, которого летом 2018 поддержал Запорожан. Попытка назначить ректора у Минздрава тогда не удалась.

Весной 2020 года Минздрав назначил в качестве и.о. ректора вуза заведующего кафедрой общей и клинической физиологии, доктора медицинских наук Руслана Вастьянова.