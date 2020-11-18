Новости Одессы и Одесской области

В Одесском медуниверситете будут выбирать ректора: кто претендует на должность?

В Одесском медуниверситете будут выбирать ректора: кто претендует на должность?

В Одесском медицинском университете 25 ноября будут выбирать ректора. На пост претендуют три человека.

Это бывший ректор университета Валерий Запорожан, бывший и.о. ректора Владлена Дубинина и директор  департамента здравоохранения Одессы Елена Якименко, пишет Думская.

Валерий Запорожан был уволен с должности ректора Одесского медуниверситета в июле 2018 года, но с тех пор судился с Министерством здравоохранения за свою должность. Фактически вузом после этого руководил Юрий Сухин, которого летом 2018 поддержал Запорожан. Попытка назначить ректора у Минздрава тогда не удалась.

Весной 2020 года Минздрав назначил в качестве и.о. ректора вуза заведующего кафедрой общей и клинической физиологии, доктора медицинских наук Руслана Вастьянова.

 

1 комментарий
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Имярек
Гость
Имярек

Запор О’Жан из французов ?

Голос за0Голос против  Ответить
18 секунд назад
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить