На одесской «Книжке» звучит музыка и появилось много нового (фото)

После вчерашних событий на одесской «Книжке» корреспондент «Одесской жизни» побывала на знаменитом рынке на Александровском проспекте, чтобы узнать, как там дела сегодня.

«Дела» на «Книжке» охарактеризовал один из торгующих:

– У нас на «Книжке» – все в полном порядке!

По поводу вчерашнего оцепления никто ничего говорить не хочет: торгующие загадочно улыбаются и приглашают самой удостовериться, что рынок торгует в обычном режиме.

В самом деле, если вам хочется немного «праздника жизни» в обычный будний день, вам сюда: здесь даже маски с антисептиками и прочими «стратегическими» товарами продают с обязательным «приколом».

– Когда люди подходят и улыбаются, это же класс! И потом, мы же должны как-то с юмором реагировать на происходящее, даже если это проклятая «корона», – говорит по этому поводу другой продавец, отмечая мое внимание к выставленной напоказ «голове» в каске с кучей трубок.

Женщина интересуется:

– Говорят, у вас тут какой-то шмон вчера был?

– Мадам, о каком шмоне вы говорите? Смотрите сами: у нас тут все тихо-мирно и очень даже хорошо. Посмотрите лучше, какие у меня замечательные книги!

Люди пьют кофе-чай-какао, поглядывают на товары, прицениваются. Кстати, к Новому году здесь тоже уже много чего имеется: «Книжка» расширяет ассортимент невообразимыми темпами.

И еще. Свой репортаж я делала под «Мелодию любви». Музыка живая, доносится из недавно появившегося здесь нового пианино, которое заменило прежнее.

Как мы уже рассказывали, играть на инструменте может кто угодно, было бы желание. К этому призывает и объявление на инструменте. Знаменитую «Мелодию любви» исполняла юная одесситка.

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