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На одесской «Книжке» звучит музыка и появилось много нового (фото)

На одесской «Книжке» звучит музыка и появилось много нового (фото)

После вчерашних событий на одесской «Книжке» корреспондент «Одесской жизни» побывала на знаменитом рынке на Александровском проспекте, чтобы узнать, как там дела сегодня.

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«Дела» на «Книжке» охарактеризовал один из торгующих:

– У нас на «Книжке» – все в полном порядке!

По поводу вчерашнего оцепления никто ничего говорить не хочет: торгующие загадочно улыбаются и приглашают самой удостовериться, что рынок торгует в обычном режиме.

В самом деле, если вам хочется немного «праздника жизни» в обычный будний день, вам сюда: здесь даже маски с антисептиками и прочими «стратегическими» товарами продают с обязательным «приколом».

– Когда люди подходят и улыбаются, это же класс! И потом, мы же должны как-то с юмором реагировать на происходящее, даже если это проклятая «корона», – говорит по этому поводу другой продавец, отмечая мое внимание к выставленной напоказ «голове» в каске с кучей трубок.

Женщина интересуется:

– Говорят, у вас тут какой-то шмон вчера был?

– Мадам, о каком шмоне вы говорите? Смотрите сами: у нас тут все тихо-мирно и очень даже хорошо. Посмотрите лучше, какие у меня замечательные книги!

Люди пьют кофе-чай-какао, поглядывают на товары, прицениваются. Кстати, к Новому году здесь тоже уже много чего имеется: «Книжка» расширяет ассортимент невообразимыми темпами.

И еще. Свой репортаж я делала под «Мелодию любви». Музыка живая, доносится из недавно появившегося здесь нового пианино, которое заменило прежнее.

Как мы уже рассказывали, играть на инструменте может кто угодно, было бы желание. К этому призывает и объявление на инструменте. Знаменитую «Мелодию любви» исполняла юная одесситка.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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