Новости Одессы и Одесской области

Главные события Одессы 25 декабря: Рождество, конец «хатынки» и «рогатый» креатив

Главные события Одессы 25 декабря: Рождество, конец «хатынки» и «рогатый» креатив

Вчера, в пятницу, 25 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Вчера, 25 декабря, миллионы католиков по всему миру отмечали Рождество Христово. Корреспондент «Одесской жизни» побывал на службе в соборе Успения Пресвятой Девы Марии на Екатерининской.

Ночью 25 декабря в Одессе у здания областной администрации демонтировали «свадебный домик», установленный для регистрации экспресс-браков во времена губернаторства Михаила Саакашвили.

Сам же экс-губернатор с гневом заявил, что «Одесса сейчас полностью в руках мафии», которая ополчилась на «хатынку» лишь потому, что это место было связано с его именем.

Творческая группа совместно с общественной организацией «Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки» реализовали проект из серии «на злобу дня» — сняли документальный фильм «Понаехавшие».

Одесский зоопарк презентовал очередной новогодний клип. На этот раз директор зверинца Игорь Беляков выступил в роли белого быка в честь символа наступающего года.

Фото Ивана Мягченкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить