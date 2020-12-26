Главные события Одессы 25 декабря: Рождество, конец «хатынки» и «рогатый» креатив

Вчера, 25 декабря, миллионы католиков по всему миру отмечали Рождество Христово. Корреспондент «Одесской жизни» побывал на службе в соборе Успения Пресвятой Девы Марии на Екатерининской.

Ночью 25 декабря в Одессе у здания областной администрации демонтировали «свадебный домик», установленный для регистрации экспресс-браков во времена губернаторства Михаила Саакашвили.

Сам же экс-губернатор с гневом заявил, что «Одесса сейчас полностью в руках мафии», которая ополчилась на «хатынку» лишь потому, что это место было связано с его именем.

Творческая группа совместно с общественной организацией «Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки» реализовали проект из серии «на злобу дня» — сняли документальный фильм «Понаехавшие».

Одесский зоопарк презентовал очередной новогодний клип. На этот раз директор зверинца Игорь Беляков выступил в роли белого быка в честь символа наступающего года.

Фото Ивана Мягченкова