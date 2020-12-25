«Понаехавшие» в Одессу: «ІТ-бабушки» сняли щемящий фильм

Понаехавшие… Кто они? Откуда? Как судьба занесла их в Одессу и как их здесь встретили? Как к ним относятся жители города у моря и как они себя ощущают в нем?

Творческая группа совместно с общественной организацией «Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки» при поддержке Гражданской службы мира в Украине «Форум ZFD» реализовали проект из серии «на злобу дня» — сняли документальный фильм «Понаехавшие».

37 минут экранного времени — это щемящий (а порой и трагичный) рассказ о судьбах тех, кто по разным причинам переехал жить в Одессу. Люди — пожилые и молодые — сами рассказывают, почему и как оказались в Одессе, как их здесь встретили и как сложились их судьбы.

А одесситы на улицах выражают свое понимание понятия «понаехавшие» и отношение к ним. Порой — восторженно-эмоционально, со всеми «плюсами» и «минусами», порой — откровенно негативно. Заодно и рассуждают о том, что же это такое — любовь к Одессе. — Мы попытались рассказать о самых разных людях — и молодых, и тех, кому уже за 70. По информации Департамента труда и социальной политики Одесского горсовета, на 1 августа 2020 года в Одессе было зарегистрировано 28 946 вынужденных переселенцев. Реальные цифры выше. Как ощущают себя люди, которые переехали из Донецкой, Луганской областей и Крыма и стали новыми одесситами? Это притом, что одесситам ведь где-то присуще высокомерие по отношению к тем, кто переехал жить в наш город, — рассказывает создатель и глава Всеукраинского союза активного долголетия «ІТ-бабушки» Ольга Филиппова.

Цель проекта «Понаехавшие» — исследовать и поставить под сомнение стереотипы, суждения и мнения на тему временно перемещенных лиц в Одессе. Для создания фильма в течение нескольких месяцев были исследованы стереотипы, суждения, мнения на тему «коренные» одесситы и «приезжие».

Ольга говорит, что очень хотелось передать личные истории тех, кто в разные времена приехал в этот удивительный город и стал его частью. Ну а особое внимание — конечно же, к «новым понаехавшим» — тем, кто переехал в Одессу в последние годы в результате войны.

Посмотреть фильм можно ЗДЕСЬ.

А 28 декабря в 16:00 часов создатели фильма приглашают обсудить его в режиме онлайн на платформе ZOOM. Стать участником обсуждения можно по ссылке.

Фото предоставлено Ольгой Филипповой