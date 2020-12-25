Как католики Одессы отмечают Рождество – фоторепортаж

Сегодня, 25 декабря, миллионы католиков по всему миру отмечают один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Корреспондент «Одесской жизни» побывал на службе в соборе Успения Пресвятой Девы Марии на Екатерининской и запечатлел, как празднуют горожане.
В кафедральном соборе прошла месса на русском, украинском, польском и английском языках. Посетить праздничную службу пришли несколько десятков одесситов. Под мелодии органа прихожане молились и приносили дары Деве Марии и младенцу Иисусу. По окончании службы звонили колокола.
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