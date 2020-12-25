Как католики Одессы отмечают Рождество – фоторепортаж

Дерибасовская-2020: непростой год в жизни главной улицы Одессы (фото) Ах, Дерибабушка! Как живешь, главная улица Одессы? Удивительно: сравниваешь фотографии Дерибасовской в конце декабря 2019-январе 2020-го с сегодняшними, декабрьскими 2020-го, и вроде ничего не изменилось. Картинка поразительно совпадает: такая же мега-елка в окружении тех же мега-игрушек. Как будто вступила Дерибасовская в этот год и окончила его совершенно одинаково. А ведь это не так. Потому как разделила главная улица все проблемы и сложности 2020-го с одесситами. Хлебнула, как и все мы. ПОДРОБНЕЕ

Как празднуют Новый год и Рождество в национальных общинах Одессы? В Одессе живут представители разных христианских конфессий, которые отмечают Рождество Христово либо 25 декабря, либо 7 января. Для них это главный праздник в году и обязательно семейный. Мы еще раз публикуем текст, который выходил на сайте 25 декабря 2013 года, – с обновлениями. ПОДРОБНЕЕ

Какие изделия выбрать на подарок? Подсказки дает магазин украшений «Оникс» В преддверии праздников возникает огромное количество приятных хлопот. В частности это касается поиска подарков для родных и друзей. Для этого важно проявить максимум фантазии и вспомнить обо всех хотелках. ПОДРОБНЕЕ