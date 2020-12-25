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Как католики Одессы отмечают Рождество – фоторепортаж

Как католики Одессы отмечают Рождество – фоторепортаж

Сегодня, 25 декабря, миллионы католиков по всему миру отмечают один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Корреспондент «Одесской жизни» побывал на службе в соборе Успения Пресвятой Девы Марии на Екатерининской и запечатлел, как празднуют горожане.

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В кафедральном соборе прошла месса на русском, украинском, польском и английском языках. Посетить праздничную службу пришли несколько десятков одесситов. Под мелодии органа прихожане молились и приносили дары Деве Марии и младенцу Иисусу. По окончании службы звонили колокола.

Католическое Рождество, статуи
Католическое Рождество, собор
Католическое Рождество, вертеп
Католическое Рождество, прихожане
Католическое Рождество, Иисус
Католическое Рождество, собор, елка
Католическое Рождество, внутри храма
Католическое Рождество, пастор
Католическое Рождество, вертеп в храме
Католическое Рождество, собор в Одессе
Католическое Рождество, елки
Католическое Рождество, вертеп и прихожане
Католическое Рождество, праздничное убранство
Католическое Рождество, собор Успения Девы Марии
Католическое Рождество, убранство собора
Католическое Рождество, месса
Католическое Рождество, прихожане во время мессы

Фото автора

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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