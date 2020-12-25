Снос «брачной хатынки» возле здания ОГА – происки «мафии», – Саакашвили

Бывшего главу Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили возмутил снос «хатынки бракосочетания» возле здания ОГА в Одессе, установленную во времена его губернаторства в 2016 году для регистрации экспресс-браков.

Об этом он написал сегодня в Facebook.

«Мафия стирает все мои следы», – констатировал экс-губернатор.

Он также припомнил, что ранее закрыли открытый для одесситов пляж, а до этого «убили» Центр быстрых административных услуг и распространили против него «абсолютно дикую пропаганду».

«Учитывая все их договорняки, в том числе с людьми в Киеве, я могу констатировать, что Одесса сейчас полностью в руках мафии. Город будет дальше убиваться и погибать, и это реально очень больно», – пишет Саакашвили.

Кроме того, он добавил, что «брачный домик» возле Одесской ОГА «было первое в Украине место, где по примеру Батуми и Лас-Вегаса, опыт которых мы копировали, можно было 24 часа в сутки оформить брак без лишних проволочек».

По словам Саакашвили, «хатынка» была «бешено популярна и стала любимым местом не только одесситов, но и гостей города». Он полагает, что на это место ополчились лишь потому, что оно было связано с его именем.

Напомним, «свадебный домик» возле Одесской ОГА демонтировали сегодня ночью, 25 декабря.

Еще прошлой зимой тогдашний вице-губернатор Денис Ванаш сообщал, что домик для регистрации экспресс-браков с 2016 года стоит на газоне перед администрацией без разрешительных документов. Тогда же прозвучало, что «хатынку» отвезут в город Кодыму на Одесчине и сделают экспонатом для ежегодных этно-фестивалей в украинском стиле.

«Свадебный домик» перед Одесской ОГА открыли 31 июля 2016 года. Здесь можно было зарегистрировать брак за 24 часа. Какое-то время тут проводили быстрые бракосочетания, но последнее время помещение пустовало и приходило в негодность.