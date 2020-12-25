Новости Одессы и Одесской области

Снос «брачной хатынки» возле здания ОГА – происки «мафии», – Саакашвили

Снос «брачной хатынки» возле здания ОГА – происки «мафии», – Саакашвили

Бывшего главу Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили возмутил снос «хатынки бракосочетания» возле здания ОГА в Одессе, установленную во времена его губернаторства в 2016 году для регистрации экспресс-браков.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом он написал сегодня в Facebook.

«Мафия стирает все мои следы», – констатировал экс-губернатор.

Он также припомнил, что ранее закрыли открытый для одесситов пляж, а до этого «убили» Центр быстрых административных услуг и распространили против него «абсолютно дикую пропаганду».

«Учитывая все их договорняки, в том числе с людьми в Киеве, я могу констатировать, что Одесса сейчас полностью в руках мафии. Город будет дальше убиваться и погибать, и это реально очень больно», – пишет Саакашвили.

Кроме того, он добавил, что «брачный домик» возле Одесской ОГА «было первое в Украине место, где по примеру Батуми и Лас-Вегаса, опыт которых мы копировали, можно было 24 часа в сутки оформить брак без лишних проволочек».

По словам Саакашвили, «хатынка» была «бешено популярна и стала любимым местом не только одесситов, но и гостей города». Он полагает, что на это место ополчились лишь потому, что оно было связано с его именем.

Напомним, «свадебный домик» возле Одесской ОГА демонтировали сегодня ночью, 25 декабря.

Еще прошлой зимой тогдашний вице-губернатор Денис Ванаш сообщал, что домик для регистрации экспресс-браков с 2016 года стоит на газоне перед администрацией без разрешительных документов. Тогда же прозвучало, что «хатынку» отвезут в город Кодыму на Одесчине и сделают экспонатом для ежегодных этно-фестивалей в украинском стиле.

«Свадебный домик» перед Одесской ОГА открыли 31 июля 2016 года. Здесь можно было зарегистрировать брак за 24 часа. Какое-то время тут проводили быстрые бракосочетания, но последнее время помещение пустовало и приходило в негодность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить