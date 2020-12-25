В Одессе снесли «нахалстрой бракосочетаний» возле облгосадминистрации

Сегодня ночью, 25 декабря, в Одессе у здания облгосадминистрации демонтировали «свадебный домик», установленный для регистрации экспресс-браков во времена губернаторства Михаила Саакашвили.

Как сообщает «УСИ», на данный момент от строения уже ничего не осталось, а на месте, где стояла «хатынка», работают сотрудники «Горзелентреста», выравнивая грунт и кусты после демонтажных работ.

В пресс-службе Одесской ОГА ситуацию комментировать отказались, сославшись на сегодняшний выходной. Так что сейчас судьба домика неизвестна.

Еще прошлой зимой тогдашний вице-губернатор Денис Ванаш сообщал, что домик для регистрации экспресс-браков с 2016 года стоит на газоне перед администрацией без разрешительных документов. Тогда же прозвучало, что «хатынку» отвезут в город Кодыму на Одесчине и сделают экспонатом для ежегодных этно-фестивалей в украинском стиле.

Как писала ранее «Одесская жизнь», «свадебный домик» перед Одесской ОГА открыли 31 июля 2016 года. Здесь можно было зарегистрировать брак за 24 часа. Тогда в роли «свадебного регистратора» выступал сам Саакашвили. По его словам, такое нововведение поможет упростить процедуру регистрации брака и усилит туристическую привлекательность Одессы.

Между тем, мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что гипсокартонная «Шлюбна світлиця» (как было написано на «времянке») является «нахалстроем», возведенным без всяких разрешительных документов, и не рекомендовал одесситам заключать браки в этом помещении.

Последнее время домик пустовал и постепенно ветшал.

Фото: УСИ