Новости Одессы и Одесской области

Главные события Одессы 23 января: «уставший» балкон и «ароматная» находка

Главные события Одессы 23 января: «уставший» балкон и «ароматная» находка

В субботу, 23 января 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях.

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В центре Одессы частично обрушился балкон на улице Новосельского, 64. Огромные камни упали на тротуар с высоты третьего этажа.

В Одессе на Соборной площади прошла акция протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги. В ней приняли участие несколько десятков человек.

Мемориал в честь выдающихся одесситов, которые были захоронены на уничтоженном Первом кладбище города, снова посетили вандалы. И, как водится, внесли свои «коррективы».

На пляже в районе 10-й станции Большого Фонтана коммунальщики обнаружили незаконно проложенную канализацию. Ранее посетители пляжа жаловались на зловонный запах.

Президент Владимир Зеленский представил к наградам ряд деятелей в сфере науки, медицины и творчества. В числе награжденных – шестеро представителей из Одессы и Одесской области.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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