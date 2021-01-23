В центре Одессы обрушился балкон в доме, где работал Жуков (видео)

Балкон обрушился в центре Одессы. Видео

Балкон частично обрушился в 9 часов утра в Одессе на улице Новосельского, 64. Об этом сообщили очевидцы.

Огромные камни упали на тротуар с высоты третьего этажа. Прохожие не пострадали.

Четырехэтажное здание было построено в 1910 г по проекту архитектора Чернигова. В этом доме в послевоенные годы размещался штаб Одесского военного округа. В нем с 1946 по 1948 год работал командующий округом Георгий Жуков. http://trassae95.com/all/news/2021/01/23/balkon-obrushilsya-v-centre-odessy-video-60299.html

Опубликовано Трасса Е-95 Суббота, 23 января 2021 г.