Новости Одессы и Одесской области

Представители Одесчины получили ордена и звания в честь Дня соборности Украины

Представители Одесчины получили ордена и звания в честь Дня соборности Украины

Президент Владимир Зеленский представил к наградам ряд деятелей в сфере науки, медицины и творчества. Награждение приурочено ко Дню соборности Украины, который отмечался 22 января. В числе награжденных – шестеро представителей из Одессы и Одесской области.

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Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В частности, награды от президента получили:

  1. Виктор Солопака, врач Балтской многопрофильной больницы – орден «За заслуги» третьей степени;
  2. Елена Драганюк, учительница и директор школы имени Бондаря в Балтском районе – орден княгини Ольги третьей степени;
  3. Сергей Ермолаев, инженер научно-производственного предприятия «Вега» (г. Одесса) – звание «Заслуженный строитель Украины»;
  4. Владимир Бабиенко, завкафедры Одесского медина, доктор медицинских наук, профессор – звание «Заслуженный деятель науки и техники»;
  5. Владимир Кабаченко, художник-живописец, график (Одесса) – звание «Заслуженный художник Украины»;
  6. Виталий Гуменюк, доцент кафедры Одесской юридической академии – звание «Заслуженный юрист Украины».

Как сообщалось, в ноябре 2020 года четверо работников сферы культуры и искусства из Одессы получили звания и награды по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства.

Фото: zn.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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