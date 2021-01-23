Представители Одесчины получили ордена и звания в честь Дня соборности Украины

Президент Владимир Зеленский представил к государственным наградам украинских педагогов по случаю Дня работников образования. В их числе – восемь преподавателей из Одессы.

Создание собственной современной системы государственных наград в Украине началось с обретением независимости. И одним из самых значимых для становления украинской государственности событий было учреждение первой награды – ордена Богдана Хмельницкого. Со временем появились ордена, которые также были учреждены в память о выдающихся исторических личностях Украины, – Ярославе Мудром, Данииле Галицком, «женский» орден княгини Ольги. За какие заслуги перед родиной и кто может быть удостоен этих наград?

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