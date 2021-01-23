На одесском пляже нашли «клад» с душком (фото)

Сегодня в Одессе на пляже в районе 10-й станции Большого Фонтана коммунальщики обнаружили незаконно проложенную канализацию. Трубу на территории пляжа «Чайка» раскопали работники КП «Городские дороги» совместно с КП «Побережье Одессы».

По информации одесской мэрии, на территории пляжа «Чайка» возникла проблема подтопления из-за плохой работы коллектора и лотков поверхностного отвода ливневых вод. В этой связи коммунальщики решили провести ремонтные работы, чтобы не допустить загрязнения морской воды, и 23 января при помощи спецтехники обследовали территорию пляжа.

Но во время раскопок на участке, где было отмечено скопление сточных вод, нашли в песчаной зоне пляжа дополнительную канализационную трубу. Ее стоки шли прямиком в море.

По информации из соцсетей, канализацию нашли по зловонному запаху, на который ранее жаловались посетители пляжа.

Между тем, местные предприниматели собственники ларьков на побережье, также построенных, как оказалось, без разрешительных документов, при виде экскаватора стали мешать работам и даже вызвали полицию. Не исключено, что «ароматную» трубу проложили именно они.

Фото: Телеграм-каналы Одесса INFO и 8 News