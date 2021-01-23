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В Одессе вандалы снова «потрудились» над Мемориальной стеной в Преображенском парке (фото)

В Одессе вандалы снова «потрудились» над Мемориальной стеной в Преображенском парке (фото)

Мемориал в честь выдающихся одесситов, которые были захоронены на уничтоженном Первом кладбище города, снова посетили вандалы. И, как водится, внесли свои «коррективы».

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Сейчас на Мемориале повреждена стена памяти: из нее просто вырвали огромный кусок. Ну, а чтобы он не мозолил глаза, его позже залатали другим куском какой-то ткани.

Мемориал в честь выдающихся одесситов, вандалы

вандалы в Одессе

Напомним, не успели мемориальную стену открыть в День города в прошлом году, как там вскоре были измараны маркером данные об одном из упокоенных.

Как мы успели отметить, сейчас эти данные попытались исправить, но следы маркера все равно видны. Ну и «латка» смотрится очень даже…

мемориал в Одессе

Напомним, что мемориальная стена с именами одесситов — это только первый из запланированных объектов в Преображенском парке. Там планируется и открытие интерактивного музея истории Одессы.

Фото автора

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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