В Одессе вандалы снова «потрудились» над Мемориальной стеной в Преображенском парке (фото)

Мемориал в честь выдающихся одесситов, которые были захоронены на уничтоженном Первом кладбище города, снова посетили вандалы. И, как водится, внесли свои «коррективы».

Сейчас на Мемориале повреждена стена памяти: из нее просто вырвали огромный кусок. Ну, а чтобы он не мозолил глаза, его позже залатали другим куском какой-то ткани.

Напомним, не успели мемориальную стену открыть в День города в прошлом году, как там вскоре были измараны маркером данные об одном из упокоенных.

Как мы успели отметить, сейчас эти данные попытались исправить, но следы маркера все равно видны. Ну и «латка» смотрится очень даже…

Напомним, что мемориальная стена с именами одесситов — это только первый из запланированных объектов в Преображенском парке. Там планируется и открытие интерактивного музея истории Одессы.

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