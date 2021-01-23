Новости Одессы и Одесской области

Несколько десятков одесситов протестовали против высоких тарифов (фото)

Несколько десятков одесситов протестовали против высоких тарифов (фото)

Сегодня в Одессе на Соборной площади прошел митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги. В акции приняли участие несколько десятков человек.

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Участники акции протеста потребовали от мэрии вернуть городские коммуникации – водопровод, канализацию, газопровод и электросети – в коммунальную собственность.

Во время акции одесситы собирали подписи под требованием, которое планируют передать президенту, премьеру и ответственным за регулирование тарифов ведомствам. Этот документ хотят отдать депутатам во время сессии Одесского областного совета.

Акция протеста, подписи

Акция протеста, участники

Акция протеста, листовка

Напомним, ранее по Украине прокатилась волна массовых протестов против повышения коммунальных тарифов. 10 января возмущенные «неподъемными» ценами на коммуналку люди вышли на улицы и площади Харькова, Николаева, Полтавы, Кривого Рога. На Одесчине акции протеста прошли в Измаиле и Одессе.

Фото: Первый городской

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Редакция ПРОФИЛЬ

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