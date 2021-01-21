Новости Одессы и Одесской области

Главные события Одессы 20 января: точка в резонансном деле и таировский головорез

Главные события Одессы 20 января: точка в резонансном деле и таировский головорез

В среду, 20 января 2021 года, «Одесская жизнь» писала о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

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Раздельнянский районный суд Одесской области вынес приговор Николаю Тарасову, который признан виновным в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко.

В Одессе произошло двойное убийство в микрорайоне Таирова. Убийца разгуливал по улице с отрубленной головой в руках.

В Одессе неизвестный обстрелял детский сад №138 «Золушка» на проспекте Небесной сотни.

Пятеро моряков с сухогруза Arvin, который затонул у черноморского побережья Турции, прилетели в Одессу.

В Одессе кипят работы на месте, где стояли корпуса судоремонтного завода – там возводят очередную высотку.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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