В Одессе обстреляли детский сад (видео)

В Одессе неизвестный обстрелял детский сад №138 «Золушка» на проспекте Небесной сотни.

По сообщению управления полиции в Одесской области, очевидцы сообщили, что неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в сторону здания детского сада.

На месте происшествия полицейские обнаружили поврежденное окно и две стреляные пули, предварительно, из пневматического оружия.

По данному факту начато уголовное производство по статье «Хулиганство». Стрелка разыскивают.

Напомним, ранее в Одессе неизвестный сообщил о минировании 186 детских садов по всему городу.

Видео: УСИ Онлайн