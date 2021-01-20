Крушение сухогруза Arvin: спасенные моряки вернулись в Одессу

Пятеро моряков с сухогруза Arvin, который затонул у черноморского побережья Турции, самолетом вернулись в Одессу.

Судно, напомним, затонуло 17 января.

«В 04:35 наши граждане, члены экипажа сухогруза ARVIN, вылетели из Анкары по маршруту Анкара-Стамбул-Одесса. В 9:00 их самолет приземлился в Одессе», сообщил руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции Андрей Билык, пишет “Укринформ“.

Перед вылетом моряков допросили по поводу инцидента, но не под протокол.

Напомним, что на судне было 12 моряков – 10 граждан Украины и 2 россиян. Спасли 6 человек, в том числе 5 украинцев. Ищут еще троих.

Сухогруз шел под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына (Турция).

К вечеру 17 января было известно, что спасены 6 моряков, среди них 5 граждан Украины. Имена и фамилии спасенных граждан Украины:Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкатый, Виталий Мережко и Виталий Качнур.

Судно принадлежит украинской компании и по данным из открытых реестров управляется одесским оператором.