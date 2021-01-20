Двойное убийство в Одессе: неадекват разгуливал по улице с отрезанной головой (видео)

В Одессе произошло двойное убийство в микрорайоне Таирова.

По сообщению областного управления полиции, правоохранителям сообщили о явно неадекватном молодом человеке, который разгуливал по улице с отрубленной головой в руках и был обмотан человеческими внутренностями.

Прибывшие по вызову полицейские увидели мужчину, когда тот заходил в подъезд дома на проспекте Небесной Сотни. Полицейские зашли в квартиру следом за ним. Там нашли тела двух мужчин.

Предварительно, неадекват убил своего отца и еще одного человека. Одному из погибших убийца отрезал голову, а другому вспорол брюшную полость.

Сейчас на месте работают оперативники. Подозреваемого в двойном убийстве задержали.

Фото и видео: пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области