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Убийство Даши Лукьяненко: убийце вынесли приговор

Убийство Даши Лукьяненко: убийце вынесли приговор

Раздельнянский районный суд Одесской области вынес приговор Николаю Тарасову, который признан виновным в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко. 

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Приговор зачитали в среду, 20 января. Тарасов получил 15 лишения свободы, хотя прокуратура требовала назначить для него пожизненный срок наказания.

Также Тарасова не признали виновным в изнасиловании девочки.

Суд поставил виновному выплатить 880 тыс компенсации родителям убитой девочки, хотя в иске была заявлена сумма в 110 млн грн.

На суде обвиняемый пытался демонстративно перерезать себе горло.

Напомним, девочка пропала 13 июня 2019 года, когда шла из дома в танцевальный кружок в Ивановке Одесской области. Прохожие слышали детский крик и лай собаки. Но сразу ее найти не удалось. Поиски велись неделю – ребенка разыскивали сотни людей. К круглосуточным поискам были привлечены сотрудники полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, волонтеры, были задействованы водолазы и авиация. 19 июня Дашу Лукьяненко нашли мертвой в выгребной яме одного из домов Ивановки.

Полиция задержала 22-летнего парня, который жил в этом доме. Он признался в убийстве и во время следственного эксперимента воспроизвел свои преступные действия. В тот страшный день он, увидев девочку на улице, затащил ее в дом, где пытался изнасиловать. Чтобы скрыть следы преступления, он ударил ее шилом и задушил. Тело спрятал в выгребной яме своего дома.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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