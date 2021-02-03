Главные события Одессы 2 февраля: «синоптик» не проснулся, а «личный кабинет» очнулся

Во вторник, 2 февраля 2021 года, «Одесская жизнь» сообщала о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Депутаты Одесского облсовета обратились к Верховной Раде Украины, Кабинету министров и президенту с письмом о недопущении роста цен на газ и другие жилищно-коммунальные тарифы.

Руководство Одесского зоопарка распорядилось не беспокоить местного «предсказателя» – сурка Ватрушку.

На официальном сайте коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» восстановлена опция «Личный кабинет».

Одесский Ивановский мост (Ивановский путепроход) могут полностью закрыть для проезда.

Корреспондент «Одесской жизни» посмотрела, какова нынче обстановка на улице Ришельевской, где еще на днях кипели страсти о поводу установки металлического ограждения вокруг типографии Фесенко и Ришельевского театра.

На пожаре в центре Одессы «откачали» кота, надышавшегося угарным газом.