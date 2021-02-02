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Одесский Ивановский мост могут полностью закрыть для проезда

Одесский Ивановский мост могут полностью закрыть для проезда

Одесский Ивановский мост (Ивановский путепроход) могут полностью закрыть для проезда.

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Об этом заявил сегодня замначальника Одесского управления дорожного хозяйства Андрей Сандул.

«Есть большая вероятность, что движение по Ивановскому мосту будет вообще остановлено», – сказал чиновник.

По его словам, движение по путепроходу придется полностью перекрыть, если специальная комиссия после обследования технического состояния моста выдаст отчет о том, что он пребывает в аварийном состоянии.

Окончательное решение в горсовете обещают вынести через две недели.

Как сообщала «Одесская жизнь», с 1 февраля до 31 декабря 2021 года в Одессе закрыли движение грузовиков по Ивановскому мосту «в связи с неудовлетворительным эксплуатационным состоянием путепровода».

Отметим, что еще в августе прошлого года об «ужасном состоянии» Ивановского моста сообщал одесский общественник Кирилл Бондаренко.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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