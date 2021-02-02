Одесский Ивановский мост могут полностью закрыть для проезда

Одесский Ивановский мост (Ивановский путепроход) могут полностью закрыть для проезда.

Об этом заявил сегодня замначальника Одесского управления дорожного хозяйства Андрей Сандул.

«Есть большая вероятность, что движение по Ивановскому мосту будет вообще остановлено», – сказал чиновник.

По его словам, движение по путепроходу придется полностью перекрыть, если специальная комиссия после обследования технического состояния моста выдаст отчет о том, что он пребывает в аварийном состоянии.

Окончательное решение в горсовете обещают вынести через две недели.

Как сообщала «Одесская жизнь», с 1 февраля до 31 декабря 2021 года в Одессе закрыли движение грузовиков по Ивановскому мосту «в связи с неудовлетворительным эксплуатационным состоянием путепровода».

Отметим, что еще в августе прошлого года об «ужасном состоянии» Ивановского моста сообщал одесский общественник Кирилл Бондаренко.