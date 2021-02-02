День сурка: в Одесском зоопарке решили не будить местного «синоптика»

Сегодня, 2 февраля, во многих странах мира отмечают День сурка. По поверью, если сурок увидел свою тень, испугался ее и залез обратно в нору, значит, впереди нас ждёт ещё шесть недель зимы. А если погода облачная, и сурок не отбрасывает тень — это верная примета ранней весны.

В честь праздника наш корреспондент побывал в Одесском зоопарке и посмотрел, что же предсказал наш местный «синоптик» по кличке Ватрушка.

Как и в прошлые годы, руководство зверинца вновь распорядилось не беспокоить сурка.

«Праздник и традиция, безусловно, очень интересные, но мы её придерживаться опять не будем. Пробуждение для сурка — большой стресс, а здоровье животного для нас на первом месте», — отметил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

Но все же предсказание грызун таки сделал. Так как наш Ватрушка не проснулся и, соответственно, свою тень не увидел, то ждем теплой и скорой весны.

Известным праздник стал после выхода уже культового фильма Гарольда Рэмиса «День сурка».