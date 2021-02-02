Одесская типография Фесенко: новейший забор и ролик о старейших зданиях (фото, видео)

На улице Ришельевской в Одессе, где еще на днях кипели страсти о поводу установки металлического ограждения вокруг типографии Фесенко и Ришельевского театра, сейчас – тишина. Протестуем – не протестуем, а зеленый забор уже «украшает» целый участок Ришельевской…

Итак, на сегодняшний день мы получили современное ограждение, даже имеется проход для пешеходов – все как положено. Сегодня, как мы убедились, за ограждением тихо. Ну, а тот факт, что одесситы возмущаются по поводу предстоящего сноса зданий и новой стройки, так это уже другая история. Кстати, новейший заборчик уже обклеен афишами. Ну, это, как водится.

В группе «Спасите типографию Фесенко» в Facebook, между тем, надеются, что все еще можно «исправить». По-прежнему напоминают, что «кроме самого по себе варварского проекта строительства на Ришельевской 47, 49 и Большой Арнаутской, 40 (подразумевающего разрушение театра и типографии), впритык к зданию театра находится действующий памятник – дом Нолле (Ришельевская, 45). И в итоге мы можем потерять три прекрасных здания. К тому же, стройка впритык к действующему памятнику архитектуры не допускается!».

В группе сообщают, что «у театра и дома Нолле – общая стена театра и дома Нолле. Подвал дома Нолле подтапливается и от влажности разъедены стены. Имеются трещины в стенах, а из-за проступающей влаги отпадает краска и крошится стена. Строительство впритык, еще и с двухэтажным паркингом (вниз на шесть метров, там еще катакомбы) имеет все шансы разрушить стену и привести к обрушению памятника)»…

Инициативная группа создала ролик об истории типографии Фесенко. Рассказывают те, кто там работал, те, чьи родители работали там. Или жили по соседству. Или живут до их пор. Люди показывают старые фотографии, документы. Многие известные одесситы тоже приняли участие в съемках с призывом спасать а не сносить старые одесские здания – живые свидетели истории города.

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