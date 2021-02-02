На пожаре в Одессе не дали погибнуть «хвостатику» (видео)

Сегодня днем, 2 февраля, в центре Одессы горела квартира. На пожаре спасли хвостатого обитателя жилища.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, пожар возник в одной из квартир на втором этаже двухэтажного жилого дома в Воронцовском переулке, 8. Для полной ликвидации возгорания пожарным понадобилось всего несколько минут.

Никто из людей на пожаре не пострадал. Но в одной из комнат огнеборцы обнаружили кота – он надышался угарным газом и был без сознания.

Животное вынесли на свежий воздух. Один из спасателей прочистил ему дыхательные пути, а после коту дали подышать кислородом из маски, и он ожил.

Вероятно, кот принадлежит хозяйке горевшей квартиры. Позже соседи отвезли его в ветеринарную клинику.

Причина пожара устанавливается.

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Фото и видео: УСИ