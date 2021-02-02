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На сайте одесских тепловиков заработал «Личный кабинет»

На сайте одесских тепловиков заработал «Личный кабинет»

На официальном сайте коммунального предприятия (КП) «Теплоснабжение города Одессы» (ТГО) восстановлена опция «Личный кабинет».

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Об этом сообщается на странице КП в Facebook.

В настоящее время «Личный кабинет» работает в тестовом режиме, но уже восстановлена функция начисления с автоматической генерирующей электронной квитанцией. В разделе «История начислений» отражены выплаты и задолженности абонентов за весь период.

заработал Личный кабинет тепловиков

В настоящее время программисты работают над внедрением защищенного модуля для надежной оплаты услуг онлайн, который скоро также будет доступен для использования.

Для получения доступа к «Личному кабинету» необходимо зарегистрироваться на сайте КП «Теплоснабжение города Одессы», ввести свой адрес электронной почты и пароль.

Напомним, в начале 2019 года произошло внешнее вмешательство в работу информационной системы ТГО. Уголовное дело по этому факту уже в суде.

В этой связи ТГО пришлось высылать одесситам бумажные сообщения о счетах за отопление.

Скриншот Марии Котовой

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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