Новости Одессы и Одесской области

Главные события Одессы 19 ноября: драка с титушками и вступивший в силу «масочный» закон

Главные события Одессы 19 ноября: драка с титушками и вступивший в силу «масочный» закон

Вчера, в четверг, 19 ноября, «Одесская жизнь» писала о таких главных событиях в Одессе и Одесской области.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об административной ответственности граждан за пребывание в общественных местах и транспорте без масок или респираторов.

В Одессе неизвестные, представляющие интересы незаконного застройщика территории возле дома №11 на улице Академической, избивали местных жителей, протестующих против беспредела.

Кабинет министров Украины составил и утвердил список приоритетных инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине до конца 2023 года. В перечне есть ряд проектов для Одесской области, реализовать которые Кабин планирует, в основном, за счет средств частных инвесторов.

В городе Бердянске Запорожской области передислоцируют три воинские части Военно-морских сил Украины из Николаева и Одесской области.

Киевский районный суд Одессы оштрафовал уличного продавца за торговлю без маски.

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