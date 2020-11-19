Кабмин определил приоритетные инвестпроекты для Одесской области

Кабинет министров Украины составил и утвердил список приоритетных инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине до конца 2023 года.

Такое решение принято на заседании правительства 18 ноября.

В перечне есть ряд проектов для Одесской области, реализовать которые Кабин планирует, в основном, за счет средств частных инвесторов. Это:

третья очередь строительства аэропорта Одессы

улучшение качества дороги Одесса – Николаев – Херсон

развитие перевалочных мощностей на территории, прилегающей к судоверфи «Украина»

строительство воздушной линии электропередач на 330 кВ Нооодесская – Арциз.

Также сообщалось, что печень предусматривает концессионные проекты в Одессе и Черноморске.