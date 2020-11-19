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Кабмин определил приоритетные инвестпроекты для Одесской области

Кабмин определил приоритетные инвестпроекты для Одесской области

Кабинет министров Украины составил и утвердил список приоритетных инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине до конца 2023 года.

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Такое решение принято на заседании правительства 18 ноября.

В перечне есть ряд проектов для Одесской области, реализовать которые Кабин планирует, в основном, за счет средств частных инвесторов. Это:

  • третья очередь строительства аэропорта Одессы
  • улучшение качества дороги Одесса – Николаев – Херсон
  • развитие перевалочных мощностей на территории, прилегающей к судоверфи «Украина»
  • строительство воздушной линии электропередач на 330 кВ Нооодесская – Арциз.

Также сообщалось, что печень предусматривает концессионные проекты в Одессе и Черноморске.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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