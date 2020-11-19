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Президент подписал закон о штрафах за неношение маски

Президент подписал закон о штрафах за неношение маски

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об административной ответственности граждан за пребывание в общественных местах и транспорте без масок или респираторов.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» Верховная Рада приняла 6 ноября. Он предусматривает штраф в размере от 170 до 255 гривен за отсутствие маски либо респиратора, закрывающего нос и рот, в общественных местах и общественном транспорте во время карантина.

В Офисе президента полагают, что новый закон поможет повысить социальную ответственность украинцев и защитить их здоровье и жизнь, а также снизит количество зараженных COVID-19, что в свою очередь поможет предотвратить перегрузку медицинских учреждений.

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Фото: minfin.com.ua

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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